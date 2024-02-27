التفاصيل الكاملة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 فبراير

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس، وذلك اليوم الموافق 27 فبراير لعام 2024، ونسلط الضوء على التفاصيل الكاملة الخاصة بحالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير.

وأوضحت الهيئة العامة في مصر للأرصاد الجوية، أن البلاد سيسودها طقس مائل في النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويصبح الطقس مائلا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا بأول الليل وشديد البرودة بآخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وسيسود محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومن القناة تكون شبورة مائية، ونشاط للرياح معتدل بقيمة حوالي 26 كم/س، وأجواء غائمة جزئيًا.

وأما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فستشهد شبورة مائية، وذلك مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة حوالي 28 كم/س، والجو سيصبح غائمًا جزئيًا.

ما هي حالة الطقس اليوم؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث سيسود طقس مائل للدفء نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري على شمال الصعيد ومائل للحرارة في جنوب الصعيد وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من حوالي 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج سيكون من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية ستكون شمالية غربية، طبق بيان هيئة الأرصاد.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة الإلتزام بإرتداء الملابس الثقيلة وذلك من اجل عدم التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال التقلبات الجوية.