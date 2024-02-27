أكبر داعمى الاحتلال.. محطات فى حياة الملياردير الصهيونى الراحل جاكوب روتشيلد

تصدر اسم رجل الأعمال البريطاني، جاكوب روتشيلد، ممول وسليل عائلة روتشيلد اليهودية المصرفية، محرك البحث جوجل، بعد وفاته أمس الإثنين، عن 87 عامًا، في العاصمة البريطانية لندن.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الملياردير الصهيوني الشهير..

- عرف جاكوب روتشيلد بدعمه لإسرائيل، وكان يحتفظ بـ"وعد بلفور" الذي وجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداده، كما ساهمت عائلته في تحقيق مخطط إقامة دولة يهودية في فلسطين من خلال إقراض بريطانيا مبالغ طائلة لمساعدة إسرائيل.

- في بيان يوم الإثنين، كتبت عائلة اللورد روتشيلد: سوف تفتقده عائلته وزملاؤه وأصدقاؤه الكثيرون.

- جاكوب روتشيلد رجل أعمال بريطاني من أصل يهودي، من مواليد بيركشاير عام 1936، وينتمي إلى عائلة روتشيلد ذات النفوذ القوي في أوروبا، والتي تعد أغنى عائلات العالم، حيث تقدر ثروتها بنحو 825 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة صنداي تايمز للأثرياء العام الماضي.

- تلقى تعليمه في كلية إيتون ثم تابع دراسة التاريخ في كنيسة المسيح في أكسفورد، ثم بدأ مسيرته المهنية عام 1963 في بنك العائلة إن إم روتشيلد وأولاده، لكنه تركه في عام 1980 بعد خلافه مع ابن عمه السير إيفلين دي روتشيلد، ومضى في بناء إمبراطوريته المالية الخاصة في مدينة لندن.

- شارك في تأسيس عدد من الشركات، من بينها مجموعة جاي روتشيلد للتأمين، التي أصبحت الآن سانت جيمس بليس.

- شغل على مدار مسيرته المهنية عددًا من المناصب، منها نائب رئيس مجلس إدارة قناة بي سكاي بي بين عامي 2003 و2008، ورئيس صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في مجلس دوقية كورنوال لأمير ويلز.

- كان روتشيلد متزوجًا منذ أكثر من خمسة عقود من سيدة تدعى سيرينا، والتي توفيت عام 2019، وله ثلاث بنات وولد، فضلًا عن عدد من الأحفاد.