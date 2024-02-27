الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أكبر داعمى الاحتلال.. محطات فى حياة الملياردير الصهيونى الراحل جاكوب روتشيلد

جاكوب روتشيلد
جاكوب روتشيلد

تصدر اسم رجل الأعمال البريطاني، جاكوب روتشيلد، ممول وسليل عائلة روتشيلد اليهودية المصرفية، محرك البحث جوجل، بعد وفاته أمس الإثنين، عن 87 عامًا، في العاصمة البريطانية لندن.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الملياردير الصهيوني الشهير..

- عرف جاكوب روتشيلد بدعمه لإسرائيل، وكان يحتفظ بـ"وعد بلفور" الذي وجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداده، كما ساهمت عائلته في تحقيق مخطط إقامة دولة يهودية في فلسطين من خلال إقراض بريطانيا مبالغ طائلة لمساعدة إسرائيل.

- في بيان يوم الإثنين، كتبت عائلة اللورد روتشيلد: سوف تفتقده عائلته وزملاؤه وأصدقاؤه الكثيرون.

- جاكوب روتشيلد رجل أعمال بريطاني من أصل يهودي، من مواليد بيركشاير عام 1936، وينتمي إلى عائلة روتشيلد ذات النفوذ القوي في أوروبا، والتي تعد أغنى عائلات العالم، حيث تقدر ثروتها بنحو 825 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة صنداي تايمز للأثرياء العام الماضي.

- تلقى تعليمه في كلية إيتون ثم تابع دراسة التاريخ في كنيسة المسيح في أكسفورد، ثم بدأ مسيرته المهنية عام 1963 في بنك العائلة إن إم روتشيلد وأولاده، لكنه تركه في عام 1980 بعد خلافه مع ابن عمه السير إيفلين دي روتشيلد، ومضى في بناء إمبراطوريته المالية الخاصة في مدينة لندن.

- شارك في تأسيس عدد من الشركات، من بينها مجموعة جاي روتشيلد للتأمين، التي أصبحت الآن سانت جيمس بليس.

- شغل على مدار مسيرته المهنية عددًا من المناصب، منها نائب رئيس مجلس إدارة قناة بي سكاي بي بين عامي 2003 و2008، ورئيس صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في مجلس دوقية كورنوال لأمير ويلز.

- كان روتشيلد متزوجًا منذ أكثر من خمسة عقود من سيدة تدعى سيرينا، والتي توفيت عام 2019، وله ثلاث بنات وولد، فضلًا عن عدد من الأحفاد.

جاكوب روتشيلد روتشيلد لندن الملياردير الصهيوني بريطانيا

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر إلهي لـ روجينا

يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

يطبق من مارس 2024.. اعرف الحد الادنى للاجور في مصر

مسلسلات رمضان 2024.. قصة صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024..  أحداث مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب

الأكثر قراءة

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داوود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة