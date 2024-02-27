الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عالم

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

مساعدات مصرية إلي
مساعدات مصرية إلي غزة

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة  بمشاركة الأردن والإمارات.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن الدور العربي والمواقف التي تتجسد يومًا بعد يوم تؤكد الموقف العربي الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وفى ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع وحصار، الأمر الذى دفع عدة دول عربية باتخاذ خطوة مغايرة ومختلفة عما كان معمولًا به مسبقًا في ظل حالة التعطيل الممنهج من قبل دولة الاحتلال لإدخال المساعدات ووضع عدة عراقيل أمام إنفاذها ودخولها.

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وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الأمر أدى إلى تنسيق مشترك مصري أردني إماراتي للقيام بعملية إسقاط وإنزال للمساعدات الغذائية عبر الطائرات بعملية جوية حملت على متنها الطائرات أطنانًا من المساعدات الغذائية والمياه والأدوية وتم إسقاطها على سواحل القطاع لتقديمها إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون أقسى الظروف وأعقدها.

وأكد الحرازين أن هذا ليس بالجديد على مصر والدول العربية من خلال تقديم المساعدات بشكل متواصل ومتدفق حتى يتم تخفيف وطأة الكارثة والمعاناة التي يعيشها المواطنون بقطاع غزة، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية والمخيمات التي أقيمت من قبل مصرلإيواء النازحين وتقديم كافة الخدمات لهم من غذاء وعلاج وكافة الاحتياجات.

أبولحية: من المهم استمرار عمليات الإنزال الجوي 

من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن عملية إنزال المساعدات الإغاثية على سكان قطاع غزة خطوة مهمة لإنقاذ المواطنين الفلسطينيين من حالة الجوع التي هم بها وذلك في ظل هذا التعنت الكبير من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها لإدخال المساعدات وإعاقة تدفق الشاحنات إلى القطاع من خلال إجراءات تهدف لاستخدام المساعدات كسلاح عقاب لأبناء شعبنا الفلسطيني وأيضًا كوسيلة ضغط على الفصائل الفلسطينية  في عملية التفاوض التي تجري الآن على خلفية اجتماع باريس.

 

وأضاف أبولحية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المهم أن تستمر عمليات الإنزال الجوي وتحديدًا على مناطق شمال غزة التي تشهد جريمة تجويع حقيقية راح ضحيتها العديد من أبناء شعبنا وما زال تهديد الموت جوعًا يلاحق أبناء شعبنا في هذه المناطق، فلذلك كلنا أمل  في أن تستمر عمليات الإنزال الجوي من قبل الأشقاء العرب في مصر والإمارات والأردن أملًا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين هم محرومون من الدقيق والأكل والمياه منذ شهورعديدة في شمال غزة.

 

وتابع أبولحية: "يتوجب توجيه كل التقدير لهذه الجهود العربية الإغاثية التي تكسر روتين عمليات تدفق المساعدات على غزة وعدم حصرها على إرادة الجانب الإسرائيلي الذي يتخذ من المساعدات وسيلة عقاب وضغط بمخالفة واضحة لكل القوانين والمواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية".

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