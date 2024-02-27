الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليابان تقدم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار لقطاع غزة

علم فلسطين وعلم اليابان
علم فلسطين وعلم اليابان

أعلنت اليابان،  الثلاثاء، تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقررت حكومة اليابان في بيان لها اليوم، تقديم منحة مساعدات طارئة إضافية بقيمة 32 مليون دولار، ستنفذ في مجالات مثل الغذاء والصحة، من خلال تقديم المساعدات عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية.

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تفاصيل المساعدات

وأوضحت حكومة اليابان، أنه سيتم تقديم 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، وـ10 ملايين دولار إلى برنامج الصحة العالمية (WHO)، وـ8.5 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وـ3 ملايين دولار إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ونصف مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وأكدت الحكومة اليابانية أنها ستواصل بذل جهود دبلوماسية مستمرة واستباقية، لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

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مجلس الأمن يناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة اليوم

ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أزمة انعدام الأمن الغذائي في  قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وجويانا.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية، فإن فرقه أبلغت أن المواطنين يعانون من مستويات غير مسبوقة من اليأس، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أن 2،2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

اليابان الوضع الإنساني قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي الصحة العالمية الامم المتحدة

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