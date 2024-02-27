الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام بلدية المحلة

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل جماهير الاهلى، التى تتمنى فوز فريقها اليوم، للزحف نحو قمة الدورى، التى يحتلها انبى برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الاهلى المركز العاشر برصيد 14 نقطة من ست مباريات فقط.

وحقق الاهلى مؤخرا الفوز على ميدياما الغانى فى عقر داره، ليقتنص تذكرة التاهل لدور الـ 16 رسميا ببطولة دورى أبطال افريقيا، ةتصبح مباراته مع يانج افريكانز التنزانى المقرر لها مساء الجمعة القادم للمنافسة على المركز الاول فى المجموعة.

موعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى مع نظيره بلدية المحلة، وذلك فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من منافسات دورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبلدية المحلة على الهواء مباشرًا، وذلك على قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1، ويقام على هامش المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى

مصطفى شوبير فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه وعلى معلول فى الدفاع

مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور فى وسط الملعب

حسين الشحات وبيرسى تاو وموديست أو وسام ابوعلى فى الهجوم.

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قائمة الاهلى لمواجهة بلدية المحلة فى دورى نايل

اعلن مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى قائمة فريقه التى ينوى الاعتماد عليها اليوم أمام بلدية المحلة فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بدورى نايل.

وشملت قائمة الاهلى كلا من..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

غيابات الاهلى فى مباراة بلدية المحلة بالدورى 

شهدت قائمة الاهلى لمباراة بلدية المحلة غياب عدد من اللاعبين للاصابة ولاسباب فنية وضمت قائمة الغيابات كلا من.. محمود كهربا، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ديانج، متولي، عبد القادر، كريستو،حمزة علاء، كريم الدبيس، أحمد كوكا، ياسر إبراهيم. 

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة بلدية المحلة موعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورتس قائمة الاهلى لمواجهة بلدية المحلة غيابات الاهلى فى مباراة بلدية المحلة دوري نايل

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