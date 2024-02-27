الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ربطها بالحبال.. تفاصيل تعذيب طفلة عمرها سنة ونصف على يد زوج أمها في الطالبية

حبس
حبس

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن مفاجآت في تعذيب الطفلة "لؤلؤ" على يد زوج والدتها في منطقة الطالبية، والتسبب في إصابتها بإصابات متفرقة بعدما قيدها بحبال وتعدى عليها بالضرب.

 

وأجرت النيابة التحقيق مع المتهم الذي أنكر صلته بالإصابات في جسد الطفلة المجني عليها قائلا: "أنا معملتلهاش حاجة"، بينما اعترفت والدة الطفلة بأن زوجها هو من عذب ابنتها وتعدى عليها بالضرب مبررة ذلك بأنها ليست ابنته ويعاقبها على صراخها أو لعبها. 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال طفلة بالغة من العمر عاما ونصف بها كدمات وسحجات متفرقة وحالتها الصحية غير مستقرة.

 

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 وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

 

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطفلة تدعى "لؤلؤ" بالغة من العمر عامًا ونصف، وبها آثار إعتداء وسحجات وكدمات متفرقة وحالتها غير مستقرة، وتم حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تبين من تحريات أجهزة مباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة طفلة الطالبية، حيث تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقررت والدة الطفلة بأن الأخيرة ابنتها من شخص أخر وأن زوجها الثاني قام بالتعدي على طفلتها بعدما قيدها بالحبال وضربها.

 

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في واقعة طفلة الطالبية، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بطفلة الطالبية وسماع أقوال والدتها في الواقعة.

الطفلة لؤلؤ زوج أمها الطالبية تعذيب الطفلة لؤلؤ النيابة العامة

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