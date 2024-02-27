"إكسبولينك": انطلاق النسخة الأولى للاحتفال بيوم المصدر المصري 4 مارس

أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك برئاسة محمد قاسم، اطلاق النسخة الأولى من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري والمزمع إقامته يوم 4 مارس 2024

ويأتي هذا الحدث في إطار وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية والتعريف بالمصدرين المتميزين كلٍ في مجاله، فضلا عن الجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمة بشؤون التجارة البينية مدعومة بتغطية إعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومن المقرر أن يتخلل الاحتفال تكريما لكبريات الشركات المصدرة في مختلف القطاعات بناء على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يتخلل الحفل جلسات حوارية بمشاركة نخبة من خبراء التصدير والاستثمار بعنوان " التصدير طوق النجاة، الاستثمار من أجل التصدير" بهدف إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات، إضافة إلى إصدار توصيات ختامية للجلسات الحوارية تمثل رؤية لأهم التحديات والحلول لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية بجانب تكريم عدد من الشركات المصدرة ورواد التصدير.

وستعلن الجمعية على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، سيدات الأعمال، الخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.

وأفادت جمعية المصدرين المصريين بأن تدشين هذا الحفل لدعم الشركات المصدرة والعمل على توسع قاعدة البيانات بين المصدرين المصريين ومختلف الدول، ويستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية لكافة الدول وتحقيق حلم 100 مليار دولار حجم الصادرات المصرية على المستوي دول العربية والأجنبية.