"المصرية اللبنانية" تشيد بالشراكة بين مصر والأمارات لتطوير رأس الحكمة

أشادت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بتوقيع الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة كأكبر استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر وأفريقيا الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر

واكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال علي أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية باعتبارها شراكة استراتيجية توجت بصفقة تاريخية وهي مشروع رأس الحكمة.

صفقة رأس الحكمة مرحلة جديدة للاقتصاد المصري

وأعلنت الجمعية في بيان رسمي انه هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.

وقالت الجمعية في بيانها: نثمن جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونتمنى عمل هيكلة اقتصادية متكاملة لتحفيز الاستثمارات. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بصفة عامة.

وأشارت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال على ان ما تم الاتفاق عليه مع دولة الامارات الشقيقية خطوة مهمة تساعد الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة وبالأخص ازمة نقص الموارد من النقد الأجنبي بالإضافة الي انها خطوة مهمة تمهد الطريق لعمل صفقات اخري مع الاشقاء في الدول العربية بخلاف تعزيز موقف مصر لإنجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأكدت الجمعية انه من المهم فتح حوار جاد لرسم خريطة جديدة لمسارات الاقتصاد المصري في الصناعة وفي الزراعة والتشييد وباقي المجالات الإنتاجية والخدمية والاستفادة من كافة الطاقات البشرية والإنتاجية وتعزيز دور الصناعة الوطنية ومساندتها بشكل واضح لاستدامة التعافي الاقتصادي.

وشددت الجمعية على ضرورة الاستفادة من الخبرات والعقول والكفاءات الوطنية لعمل حصر حقيقي بكافة التحديات الاقتصادية الراهنة ووضع الحلول العلمية والعملية المناسبة وسرعة تنفيذها على ارض الواقع.

وأضاف بيان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال انه من الضروري عمل خريطة أولويات تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ووفقا لما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد وما نتج عنه من اثار اجتماعية.

وأكدت الجمعية علي انها تضع كافة امكانياتها وخبراتها في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر ولبنان والبلدان العربية والافريقية.