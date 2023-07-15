غدًا.. جمعية المصدرين تُطلق بعثة تجارية إلى تنزانيا

أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، انطلاق البعثة التجارية، إلى جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا غدا الأحد.

وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان، اليوم السبت، إن البعثة التجارية لقطاع الفندقة تقام تحت رعاية البنك الاهلي المصري، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية المستهدفة وغرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الجمعية، أن البعثة سوف تنطلق فجر الأحد 16 يوليو 2023 وتستمر أعمالها في دولة تنزانيا حتى يوم 20 يوليو الجاري.

ولفتت إلى أن البعثة المصرية في قطاع الفندقة تضم العديد من الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمفروشات والمنظفات والاثاث ومستلزمات الفنادق، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الزيارة عقد العديد من اللقاءات الثنائية وعدداً من الزيارات الميدانية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى سوق زنجبار والأسواق المجاورة.

يذكر أن البعثة المصرية لقطاع الفندقة لدولة تنزانيا تعد ثاني بعثة تجارية تنظمها جمعية المصدرين المصريين هذا العام، حيث تم تنظيم أول بعثة لقطاع الفندقة والمشروعات لمدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 18 لـ23 مارس الماضي.