الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بسوبر سيدات كرة الطائرة

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، بلقب السوبر المحلي لموسم 2023 / 2024، وذلك بعدما تخطى نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/22

22/25

13/25

25/19

10/15

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 في إطار دور نصف النهائي، بينما تأهل النادي الأهلي بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.

و يقام نهائي سوبر الرجال على نفس الصالة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد في أغسطس المقبل.