الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إيطاليا وأمريكا يحصدان ذهبية الرجال والسيدات بكأس العالم للسلاح بالقاهرة

كأس العالم لسلاح
كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

اختتمت منذ قليل منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي أقيمت في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري، وشهدت تفوق المنتخب الإيطالي على صعيد الرجال ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد السيدات.

وتمكن المنتخب الإيطالي من حصد الميدالية الذهبية لفرق الرجال عقب الفوز على نظيره الياباني في المباراة النهائية بنتيجة  45-30 فيما فاز بالميدالية البرونزية المنتخب الأمريكي بعد الفوز على منتخب هونج كونج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-34.

ومثل المنتخب الإيطالي للرجال اليوم كل من "أليسيو فوكوني"، "دانيل جاروتزو"، "فيليبو ماتشي" و"توماسو ماريني".

أما على صعيد السيدات، فتمكن المنتخب الأمريكي من حصد الذهبية بعد التغلب على المنتخب الإيطالي في النهائي بنتيجة 45-33 بينما حقق المنتخب الياباني المركز الثالث بعد الفوز على سيدات فرنسا بنتيجة 30-27 في مباراة الميدالية البرونزية.

ومثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الفائز بالمركز الأول اليوم، كل من "جاكولين دبروفيتش"، "لي كيفير"، "لورين سكروجس" و"مايا مي وينتراوب".

وبذلك يسدل الستار على منافسات البطولة وتتصدر إيطاليا جدول الترتيب برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى برونزية وحيدة، فيما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

ويحتل المنتخب الياباني المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ميداليتين بواقع فضية وبرونزية بينما يتقاسم كل من منتخب المجر ومنتخب الصين المركز الرابع برصيد ميدالية برونزية وحيدة.

يذكر أن منتخب مصر للرجال قد أنهى منافسات الفرق في المركز السابع بعد الفوز على المنتخب البولندي في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، فيما حصد منتخب السيدات المركز السادس عشر ليؤمن كل منهما على تواجده بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.

وأقيمت البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التي شاركت في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

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