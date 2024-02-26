رسميًا.. كرم جابر يعلن اعتزاله المصارعة بسبب الإصابة

أعلن كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة عن اعتزاله، رسميًا، بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب مؤخرًا، وشهدت الفترة الماضية خضوع كرم جابر للتدريبات بشكل قوي، وسبق لكرم جابر الفوز بالميداليتين أوليمبيتين خلال دورتي أثينا 2004 ولندن 2012.

وأعلن كرم جابر عن الاعتذار عن المشاركة فى البطولة الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد، التي ستقام بالقاهرة خلال الشهر المقبل.

وكتب كرم جابر، منذ قليل، بيانًا عبر حسابه الشخصي فيسبوك، قائلا:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. الإصابة تمنعني من الاشتراك فى بطولة إفريقيا المؤهلة، وشكرا لكل مصرى وكل الجهات الداعمة من وزارة الشباب إلى اللجنة الأوليمبية وشكرا لدعم الاتحاد المصرى للمصارعة، وبالتوفيق لكل الفريق وبإذن الله يحصلوا على بطاقات التأهيل فى أكثر الموازين.. كل التوفيق إلى أصدقائي المصارعين وباقى الألعاب الرياضية، وبإذن الله سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات، وإن شاء الله سأنقل الخبرات في عالم التدريب شكرا لكل مصرى وشكرا وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

ويحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم كل الألعاب الرياضية، منها المصارعة التى شهدت تحقيق 3 ميداليات ذهبية في الألعاب العالمية القتالية في الرياض.

وحقق بطل العالم للشباب مصطفى حسين ذهبية وزن -67 كجم بعد فوزه في النهائي على بطل السعودية بعدم التكافؤ 10-0، كما حصد محمد جبر الميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل الجزائر بنتيجة 4-1، ولحق بهم عبداللطيف منيع ويتوج بالميدالية الذهبية لوزن 130 كجم للمصارعة الرومانية.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة، خاصة في تحقيق الإنجازات والألقاب والميداليات على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، متابعته المستمرة كل مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.