الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

الاتحاد الرياضي للجامعات
الاتحاد الرياضي للجامعات

 نظم الاتحاد الرياضي للجامعات، فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للمصارعة بدورة الشهيد الرفاعي "٥١" بالتعاون مع جامعة المنوفية والاتحاد المصري للمصارعة بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية، بمشاركة 113 طالبًا من 23 جامعة، وبحضور 57 مشرفًا، برعاية د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود. أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.


وقد أسفرت نتائج البطولة عن:

 وزن 82 كيلوجراما
- المركز الأول: محمود وليد عبد الفتاح جامعة الإسكندرية.
- المركز الثاني: عيد محمد سعيد جامعة مدينة السادات.
- المركز الثالث: فارس أحمد إبراهيم السيد جامعة طنطا.
- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن شعبان عبد الحميد جامعة الإسكندرية.

 وزن 87 كيلو جراما:
- المركز الأول: فارس محمد عبد الستار غالي جامعة كفر الشيخ.
- المركز الثاني: إبراهيم طارق إبراهيم تهامي وزارة التعليم العالي. 
- المركز الثالث: عمر بدر عبد الله الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- المركز الثالث مكرر: خالد عرفة حسن محمود جامعة الإسكندرية.
 

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 وزن 97 كيلو جراما:
- المركز الأول: عماد أشرف محمد عبد اللطيف جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: محمد مصطفى الشامي جامعة المنوفية. 
- المركز الثالث: محمد عبد ربه علي وزارة التعليم العالي.
- المركز الثالث مكرر: محمد أحمد إبراهيم عبد الرؤوف جامعة المنصورة.

وزن 130 كيلو جراما:
- المركز الأول: عمر رمضان جمعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- المركز الثاني: أحمد جمال السعيد محمد جامعة قناة السويس.
- المركز الثالث: سامي محمد فتحي جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر: أبو بكر السيد السيد جامعة المنوفية.

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د. صبحي حسانين، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

 

الاتحاد الرياضي للجامعات الجامعات بدورة الشهيد الرفاعي الاتحاد المصرى للمصارعة وزير الشباب والرياضة جامعة الإسكندرية جامعة المنوفية

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