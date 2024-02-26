الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجودو الياباني يظهر في معسكر منتخب مصر بالمركز الأولمبي

منتخب الجودو
منتخب الجودو

يشهد معسكر المنتخب الوطني للجودو المقام حاليا في المركز الأولمبي بالمعادي، تواجد 5 لاعبين من العناصر المميزة في جامعة تينيري اليابانية، وذلك في إطار تنفيذ بنود بروتكول التعاون الموقع بين الجامعة والاتحاد المصري للجودو، والذي بدأ تنفيذه منذ شهور.

ويشارك لاعبو جامعة تينيري اليابانية في تدريبات المنتخب المصري، تحت إشراف المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي والذي تولى مهمة تدريب منتخب مصر مؤخرا.

ومن المقرر أن يستمر تواجد اللاعبين اليابانيين لمدة 30 يوما داخل معسكر المنتخب الوطني، وذلك للاستفادة من إمكانيات وقدرات الجودو الياباني والذي يعد الأفضل والأقوى في العالم.

وكان اتحاد الجودو قد وقع بروتكول تعاون مع مسئولي جامعة تينيري اليابانية، يقضي بتبادل الخبرات بين الطرفين وإقامة معسكرات مشتركة في مصر واليابان، في إطار خطة وضعها الاتحاد برئاسة مرزوق علي للنهوض بمستوى الجودو المصري على كافة المستويات.

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة جراند سلام، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 3 مارس المقبل في أوزبكستان، بمشاركة 71 دولة.

وأعلن اتحاد الجودو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة وجاءت كالتالي:

يسري سامي – 60 كجم
محمد عبد الموجود – 66 كجم 
عبد الرحمن عبد الغني – 81 كجم

ومن المقرر أن يتوجه منتخب الجودو إلى أوزبكستان غدا الثلاثاء، ويرافقه المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، ويترأس البعثة اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد مشاركة 71 دولة بإجمالي 516 لاعبا ولاعبة.

ويبحث الجهاز الفني للمنتخب المصري عن الانسجام بين عناصر المنتخب الوطني للجودو خلال المعسكر الحالي المقام في المركز الأولمبي بالمعادي، تواجد 5 لاعبين من العناصر المميزة في جامعة تينيري اليابانية.

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