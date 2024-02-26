الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصر تحصد المركز الأول وكأس البطولة العربية لـ"الكونغ فو" بتونس

مصر تحصد المركز الأول
مصر تحصد المركز الأول وكأس البطولة

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو المركز الأول وكأس البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري وذلك بعد الفوز بـ 42 ميدالية متنوعة.

وفي منافسات الأساليب حصدت مصر المركز الأول برصيد 26 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، أما في منافسات الساندا فاز الفراعنة بعدد 10 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية.

وفي الترتيب العام، احتل منتخب تونس المركز الثاني وجاء منتخب المغرب في المركز الثالث وسط إشادة من جانب القائمين علي البطولة بعد تصدر الفراعنة المركز الأول في الترتيب العام.

وضمت بعثة اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات 23 لاعبا ولاعبة في أسلوب الساندا بنين ناشئين كل من محمد رضا السيد وعمر محمد أحمد و زیاد سيد فتح الله وفي فئة الشباب يشارك كل من أحمد عبد الحميد و يوسف يحيي ومؤمن عادل ومعتز السادات ويوسف كريم وفي منافسات الساندا بنات شاركت كل من هدى سامح وجودي محمد أديب وسندس زكريا وجومانا عادل وحبيبة رمضان ومنة الله محمد.

وفي منافسات الأساليب بنين وبنات يشارك كل من يمنى محمد و سندس محمد إبراهيم وياسين حسن و يوسف رامي و شروق خالد و حسن محمد عبد الله وإبراهيم عبد المنعم وعمار محمد إبراهيم وروجي علاء السعيد.

وترأس البعثة اللواء علي القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وأدارالبطولة طاقم تحكيم مصري مكون من الحكام الدولي وليد أبو هيسة، الحكام الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي إبراهيم دحروج، الحكم الدولي أنجي هاني، الحكم الإفريقي أحمد سيد عبدالحميد والحكم الإفريقي شريف عبد الحميد، والدكتور أحمد السيد عبدالحميد وشريف عبدالحميد فيما ضم الجهاز الفني كابتن خلاف محمد مدير فني أساليب و حسن خليفة مدير فني أساليب تايجي وكابتن حسين عبد الموجود مدير فني ساندا وكابتن محمود عبده مدرب ساندا.

وعلى هامش البطولة عقد الاتحاد العربي للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في مدينة الحمامات بتونس.

واكتمل النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو بحضور 13 دولة من الدول العربية الأعضاء وهم مصر، تونس، الأردن، السعودية، اليمن، الكويت، المغرب، ليبيا، سوريا، لبنان، العراق، الجزائر، موريتانيا بحضور ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

الجمعية العمومية اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اتحاد الاتحادات الرياضية الأردني محمد العجارمة حسن خليفة البعثة اللواء علي القرقاري

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