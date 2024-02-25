الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج منتخب اليد استعدادًا لدورة الألعاب الأفريقية في غانا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للشباب

استقر طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب على بداية معسكر المنتخب بداية من بعد غدٍ الثلاثاء حتى 10 مارس، للسفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس، وتبدأ منافسات كرة اليد بداية من 13 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكره بعد غدٍ الثلاثاء بلاعبي منتخب الشباب 2004، على أن ينضم لاعبو المنتخب الأول بعد نهاية مباريات دوري المحترفين في الجولة التي ستقام الجمعة أول مارس.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب اليد بقوام يضم 16 لاعبًا منهم 10 لاعبين من مواليد 2004 و6 لاعبين من المنتخب الأول.

واستقر طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني على اختيار 6 لاعبين من المنتخب الأول وهم: عبد الرحمن حُميد – محمد لاشين – سيف هاني فوكس – عبد الله إمام – هشام صلاح – عمر الفولي، وينتظر الجهاز الفني تحديد الموقف الطبي النهائي من مشاركة الفولي بعد تعرضه للإصابة مع الزمالك.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبينين وغانا.

ويدخل منتخب مصر البطولة وامامه هدف المنافسة على اللقب ومواصلة العروض والنتائج المميزة للفراعنة في الفترة الاخيرة .

ويملك منتخب مصر عناصر مميزة ظهرت بشكل قوى في الفترة الاخيرة.

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