زيلينسكي: أوكرانيا تسلمت ثلث قذائف مدفعية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن، سوى ثلث ذخيرة المدفعية التي تعهد بتقديمها لبلاده، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، إن أوكرانيا تسلمت 30% فقط من مليون قذيفة مدفعية كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها بحلول مارس، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بنهاية العام.



وتتطلع السلطات الأوكرانية مع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث، إلى الحصول على أسلحة حيوية مع توقف حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية في الكونجرس، مما تسبب في حدوث نقص في الذخيرة لدى القوات الأوكرانية.



ويبدو أن تقدير زيلينسكي يختلف عن الأرقام التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وقالت فون دير لاين، في حديث للصحفيين بجانب الرئيس الأوكراني أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سلم بالفعل لأوكرانيا أكثر من نصف مليون قذيفة.