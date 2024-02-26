الإثنين 26 فبراير 2024
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سياسي

بالأرقام.. النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين "الشعب"

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين نتائج فرز الأصوات فيما يخص الشعب.

وجاءت النتيجة كالتالي:

 

 

وانتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024.


وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم كلمة للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قال فيها: نستوفي مرحلة جديدة في النقابة وحق المهندسين في اختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة، متوجها بالشكر لكل من قام بجهد في هذه الانتخابات وحيادية اللجنة القضائية المشرفة وجموع المهندسين الذين شاركوا.

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إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

وأضاف: نتطلع إلى استمرار جهد وعمل لخدمة النقابة والمهندسين والوطن وعلى الجميع أن يحترم إرادة الجمعية العمومية والانتخابات حتى نتحرك إلى الأمام وتقوم بدورنا.

فيما وجه ياسر صقر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشكر إلى اعضاء اللجنة العليا ومجلس النقابة، مشيرا إلى التعاون مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

كما وجه الشكر والاحترام على المشهد المشرف في العرس الانتخابي، ومظهرهم المشرف والراقي.

المهندسين: إعادة فرز أصوات انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة بسبب الشكاوى

كما أعلن المستشار فوزي عمر، رئيس اللجنة القضائية المركزية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إعادة فرز اصوات انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة.

انتخابات التجديد النصفي

وقال: أجريت يوم الجمعة ٢٣ فبراير انتخابات التجديد النصفي للنقابة تحت إشراف قضائي مباشر في ٢٥ لجنة عامة و٢٤٨ لجنة فرعية.

وكشف: تلقت عدد من الشكاوى في عدد من المحافظات فحصتها اللجنة واتخذت في شأنها الإجراءات القانونية.

وأوضح: نتج عن ذلك إعادة اعمال الفرز والرصد لصناديق انتخابات الجيزة وتبين سلامة الإجراءات المتبعة من اللجنة الفرعية وتبين سلامة.

واستعرض: يحق التصويت ل ٨٧٤ ألف ١١٦ ناخب، شارك منهم ٣٢ ألف ٩٣٠ على مستوى الشعب.

لمجلس نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 نقيب المهندسين رئيس اللجنة العليا للانتخابات

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