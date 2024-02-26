بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج انتخابات المهندسين

انطلق اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لـنقابة المهندسين؛ لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي 2024.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم كلمة للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قال فيها: نستوفي مرحلة جديدة في النقابة وحق المهندسين في اختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة، متوجهًا بالشكر لكل من قام بجهد في هذه الانتخابات وحيادية اللجنة القضائية المشرفة وجموع المهندسين الذين شاركوا.

وأضاف: نتطلع إلى استمرار جهد وعمل لخدمة النقابة والمهندسين والوطن وعلى الجميع أن يحترم إرادة الجمعية العمومية والانتخابات حتى نتحرك إلى الأمام وتقوم بدورنا.

فيما وجه ياسر صقر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشكر إلى اعضاء اللجنة العليا ومجلس النقابة، مشيرا إلى التعاون مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

كما وجه الشكر والاحترام على المشهد المشرف في العرس الانتخابي، ومظهرهم المشرف والراقي.

وانعقدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أمس الأول الجمعة، على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكل المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام ٢٠٢٤ انتظام سير العملية الانتخابية بكل محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبالا متوسطا في ظل جو من التنافس الشريف بين كل المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كل مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كل المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكل الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية المهمة.