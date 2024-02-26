"المهندسين": إعادة فرز أصوات انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة بسبب الشكاوى

أعلن المستشار فوزي عمر، رئيس اللجنة القضائية المركزية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـنقابة المهندسين ، إعادة فرز اصوات انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المشرفة، على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، وقال أجريت يوم الجمعة 23 فبراير انتخابات التجديد النصفي للنقابة تحت إشراف قضائي مباشر في 25 لجنة عامة و248 لجنة فرعية.

تلقي عدد من الشكاوى في عدد من المحافظات

وكشف المستشار فوزي عمر، أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى في عدد من المحافظات فحصتها اللجنة واتخذت في شأنها الإجراءات القانونية.

وأوضح، أنه نتج عن ذلك إعادة اعمال الفرز والرصد لصناديق انتخابات الجيزة، وتبين سلامة الإجراءات المتبعة من اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يحق التصويت لـ 874ألف 116 ناخبا، شارك منهم 32 ألف 930 على مستوى الشعب.

انعقاد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وانعقدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أمس الأول الجمعة، على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكل المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام 2024 انتظام سير العملية الانتخابية بكل محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبالا متوسطا في ظل جو من التنافس الشريف بين كل المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كل مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كل المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكل الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية المهمة.