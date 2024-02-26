الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.. وإحالة 24 تقريرًا من لجنة الاقتراحات للحكومة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم؛ مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.


وأحال مجلس النواب 24 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت تلك التقارير بعد دراسة، ومناقشة العديد من الاقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات لأهالي دوائرهم أو خدمات عامة.

مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع احتكار السلع

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