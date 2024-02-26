افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.. وإحالة 24 تقريرًا من لجنة الاقتراحات للحكومة

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم؛ مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.



وأحال مجلس النواب 24 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت تلك التقارير بعد دراسة، ومناقشة العديد من الاقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات لأهالي دوائرهم أو خدمات عامة.