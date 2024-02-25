الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

وزيرة البيئة تثنى على مبادرة «الإسكان الأخضر» الرائدة والهادفة إلى تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفل الختامي لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»، التي تم إطلاقها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC، بهدف تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة.

حضر فعاليات الحفل، الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والسيد ستيفاني جيمبرت المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الـ8 للجمعية المصرية لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن تشجيع العمارة المستدامة وترشيد أساليب البناء واستهلاك الطاقة هي أحد الركائز التي تعتمد عليها نجاح التنمية، مؤكدة على العمل على نشر فكر العمارة الخضراء المستدامة في مصر، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر فى جميع المستويات بما فيها الإسكان الاجتماعى لتعزيز نمو المباني الخضراء في مصر.

 

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تلك المبادرة الرائدة والهادفة إلى تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء، تستهدف تقليل استهلاك الطاقة فى تلك المباني، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة أن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، أصبح 50% من مشروعاتها خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية.

 

هذا وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز وعرض المشروعات الخاصة بهم، كما استعرض مقرر لجنة التحكيم القواعد والمعايير التي اعتمدت عليها لشجنة التحكيم في معايير تقييم المشروعات.

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وشهدت مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر» اهتمامًا كبيرًا من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، والتى كان الاشتراك متاحا بها بكل من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية، حيث تقدم 26 مشاركًا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وقام 22 مشاركًا بسحب كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، بينما قام 14 مشروعًا بتسليم المشروعات بصورة متكاملة في موعد التسليم المقرر.

 

يذكر أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومقترحات تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة «العمارة الخضراء»، التي يجري بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى خلال عام ٢٠٢٤، ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.

وزيرة البيئة وزير الإسكان والمرافق تصميمات مبتكرة مؤسسة التمويل الدولية IFC ترشيد أساليب البناء تصميم الإسكان الأخضر

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