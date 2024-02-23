النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة

يحرص المواطنون مع بداية أول الأيام البيض في شهر شعبان المبارك على معرفة النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ويسعى الالآف على تكرار الأدعية والأذكار للتقرب من الله عز وجل.

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة، وأدعية شهر شعبان، والنهارده كام أمشير، وموعد شهر رمضان المبارك.

النهارده كام شعبان 2024

يوم الجمعة هو اليوم الثالث عشر في شهر شعبان المبارك، الموافق 1445-8-13 في اليوم 23 فبراير 2024، ويكون هو أول الايام البيض كما قامت بتحديدها دار الافتاء المصرية.

ورقة نتيجة اليوم الجمعة

ويوافق يوم الجمعة 23 من شهر فبراير وهذا يكون هو التاريخ الميلادي، وبالنسبة للتاريخ الهجري سوف يوافق اليوم الجمعة 13 في شهر شعبان، وسوف يوافق يوم 15 من أمشير بالتاريخ القبطي.

النهارده كام أمشير 2024

وتم الإعلان بأن يوم الجمعة الموافق 23 فبراير سوف يوافق يوم 15 في شهر أمشير القبطي، وكما أن سنعلم بأن المواطنين سيهتمون كثيرًا في هذه الأشهر وخاصةً المزارعين، وذلك سيعود على إنتاج كافة المحاصيل الزراعية المختلفة، وهذا يحدث لأن عشرات من المحاصيل سيتم زراعتها من قِبل المزارعين وذلك بناءً على التقويم القبطي.

أدعية شهر شعبان 2024

"اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان".

"اللهم ارزقنا تاج التقوى والصلاح وأرشدنا لسبيل الهداية والفلاح".

"اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا جميعًا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

«اللهم أرزقنا جميعًا زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيبًا من الجنة».

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موعد شهر رمضان 2024

فلكيًا، من المنتظر أن سوف يحل شهر رمضان 2024، في يوم 11 من مارس المقبل، أي يكون عقب نحو 32 يومًا، وسوف يعد شهر رمضان هو من الأشهر وستكون ذات الطابع الروحاني الخاص والمقدس للكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وذلك لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطرق، حيث يعد صيام شهر رمضان وجوبيا على كافة المسلمين لكونه الركن الرابع بأركان الإسلام، فمن لم يصم في رمضان يكون وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، إلا أن يكون لا يستطيع الصوم مطلقًا فعليه الفدية.