محافظ الجيزة يوجّه بزيادة المعروضات بمعرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية بشكل دورى

شهد معرض "أهلًا رمضان" بحي العمرانية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، فور افتتاح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، له، أمس، وذلك نظرًا لجودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية وتوافرها مع نسب التخفيضات بقوائم الأسعار.

ووجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة، وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر؛ لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعرض "أهلًا رمضان" لتلبية كافة احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية، والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.

وأوضح أن معرض "أهلًا رمضان" هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية، ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم، والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

كما شدد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، في إطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن المواطنين.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة ٢٠٠٠م٢، لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



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