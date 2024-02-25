الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جثة أحدهما تحولت أشلاء.. مصرع شخصين صدمهما قطار فى المنيا

جثة
جثة

لقى شخصان مصرعهما صدمها قطار أثناء عبورهما أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز مطاي شمال المنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع كل من "صادق ب" مقيم بقرية أبوان بمركز مطاي و"محمود ص" مقيم بقرية طهنشا بمركز المنيا تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وذلك أثناء عبورهما أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز مطاي شمال المحافظة.

وذكر تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق، أن جثة المتوفي الأول تحولت أشلاء مع وجود نزيف داخلي وخارجي بينما المتوفى الثاني أصيب بتهشم بالجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة ولا توجد شبهة جنائية في وفاتهما وتم إيداع الجثتين تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شخصين قطار مركز مطاي المنيا المستشفى الأجهزة الأمنية

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