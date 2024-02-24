تفاصيل المقترح الأمريكى لصفقة تبادل الأسرى فى غزة

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه يعمل على مبادرة إضافية لصفقة تبادل المحتجزين، مضيفًا: "وعلينا استكمال القضاء على حماس في رفح".

تابع نتنياهو: "سأجمع الكابينيت الأمني والسياسي في بداية الأسبوع المقبل للمصادقة على عملية عسكرية في رفح"، معتبرًا الجمع بين عملية عسكرية ومفاوضات متشدّدة سيؤدي إلى تحرير المحتجزين.

فيما نشر موقع واللا العبري، تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بحسب مصادر مطلعة.

تتضمن الصفقة إطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 35-40 أسيرًا إسرائيليًا، من بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عامًا وأسرى في حالة صحية خطيرة.

تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة تبادل الأسرى

ووفقًا للتقرير، سيكون عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مجندة أعلى من عدد الأسرى الإسرائيليين الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة، كما سيشمل الإفراج عن الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة قتل إسرائيليين.

وأكد التقرير أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيكون من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لافتًا إلى أن الإطار الأمريكي يقترح عودة محدودة للنازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، والتي ستبدأ خلال تنفيذ المرحلة الأولى للصفقة.