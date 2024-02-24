السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

يديعوت أحرونوت: حماس وفتح يتفقان على تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة

حماس
حماس

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن حركتي "حماس" و"فتح" اتفقتا مبدئيًا، على تشكيل حكومة خبراء - تكنوقراط- في غزة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرشحا لرئاسة الحكومة، في وقت يوجد فيه مرشح آخر يحظى بدعم محمد دحلان، القيادي السابق بحركة فتح".

 

وذكرت أن "حماس بدأت تغير مسار سياساتها، وأبدت استعدادًا لقبول فكرة حكومة تكنوقراط، تضم وزراء خبراء كل في مجاله، بدلًا من شخصيات سياسية".

ورغم الحديث عن القبول بالفكرة، إلا أن الصحيفة رأت أن الأمر لا يعني إجماعًا فلسطينيًا، وربما يعد بداية لمرحلة جديدة من الصراع الداخلي.

وأفادت بأن "الأطراف الفلسطينية الداعمة لحكومة الخبراء، تتفق على 3 عناصر تعد شرطًا لنجاح المشروع، أولها وقف الحرب وخلق أفق سياسي لحل الدولتين، وثانيها أن يصبح ملف إعادة إعمار قطاع غزة في عهدة حكومة التكنوقراط، أما العنصر الثالث فيتعلق بالاتفاق على استكمال خطوات المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، على أن تنضم الأخيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية في إطار رؤية فلسطينية عربية موحدة".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر فلسطيني قوله إن "الدوحة أبلغت السلطة الفلسطينية في رام الله أن قيادة حماس في قطر توافق على مشروع حكومة التكنوقراط، بشرط أن تقود الخطوة إلى أفق سياسي واضح يقود لإقامة دولة فلسطينية بحدود يونيو 1967".

يديعوت أحرونوت حماس فتح الحرب تشكيل حكومة

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