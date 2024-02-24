مظاهرات حاشدة فى المدن والعواصم العالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، مساء اليوم، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في مدينتي برلين ومانهايم، ومدينة آرهوس الدنماركية، وديلبوش الهولندية، وميلانو الإيطالية، ومدينة مانشستر البريطانية، والعاصمة التونسية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في تلك المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشهدت العاصمة الأردنية، أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر، ومنع الاحتلال لإيصال المساعدات الإغاثية والقوافل إلى الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، انطلقت مظاهرات خارج مجلس العموم البريطاني في لندن، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلى يواصل أعماله العدائية فى محيط مستشفيات غزة

وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

وأضاف مهنا، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في غزة.

كما حذَّر متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من مخاطر صحية متفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والأعمال العدائية المستمرة في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

وأوضح متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرًا، وليس هناك استقبال للمرضى، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن في خروج المستشفيات من الخدمة، لأنها تهدد حياة مئات الآلاف الذين يعتمدون على هذه المستشفيات.