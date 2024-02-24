السبت 24 فبراير 2024
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الثقافة

قبل مسلسل إمبراطورية ميم 2024.. كيف قدم إحسان عبد القدوس قصته؟

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

استطاع إحسان عبد القدوس، أن يشكل وعي الكثير من القراء والكتاب، على مدار سنوات طويلة، فهو كاتب وروائي مصري (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990)، تناول في أعماله القصصية والروائية الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة، وبالتزامن مع عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، في موسم مسلسلات رمضان 2024.. نستعرض في السطور التالية كيف قدم إحسان عبد القدوس قصته الشهيرة إمبراطورية ميم؟

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⁠4 أعمال أدبية تتحول إلى مسلسلات في رمضان 2024.. أبرزهم لـ إحسان عبد القدوس

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مسلسلات رمضان 2024.. كل تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

القصة الأصلية لـ إمبراطورية ميم 

تحكي القصة التي كتبها الكاتب إحسان عبد القدوس "إمبراطورية ميم" عن حياة موظف ناجح يعيش حياة هادئة، مع أولاده الستة الذين تبدأ أسماؤهم جميعاً بحرف الميم، ولكن مع التربية الحديثة، يفاجئ الأب بتمرد أولاده ضده.

وفي إحدى المرات، يفاجأ الأب، بأحد أبناءه يناقشه عن حدود سلطة الأب على أبنائه، ويطلب منه بالتعاون مع أشقائه، ببإجراء انتخابات داخل الأسرة لاختيار من يقود الأسرة بشكل ديمقراطي، ولا تكون السلطة مع الأب بصورة مطلقة.. ومنها تواجه الأسرة الكثير من المشكلات وتتوالى المفاجأت.

 إحسان عبد القدوس وأسرته

ويعتبر إحسان عبد القدوس، من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، وأعمال درامية، بل وتُرجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة، فهو صاحب الكتابة الآسرة، وازدهرت موهبته في الأدب، كونه من عائلة فنية، فهو ابن السيدة روز اليوسف اللبنانية المولد وتركية الأصل وهي مؤسسة مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير، ووالده محمد عبد القدوس كان ممثلاً ومؤلفاً مصرياً شهيرًا.

فيلم امبراطورية ميم بطولة الفنانة فاتن حمامة

وقدم هذه القصة وقتها السيناريست ممدوح الليثى إفي هيئة مسرحية وقام ببطولتها سلامة الياس وصلاح السعدنى، وفي نفس العام التفت إلى القصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الذي عكف على تحويله إلى سيناريو فيلم مع التغير فى الأحداث، من بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، مع مجموعة من الشباب منهم سيف ابو النجا وهشام سليم وليلى حمادة وحياة قنديل.

سلسل إمبراطورية ميم 2024

القائمة الكاملة لـ مسلسل إمبراطورية ميم 2024

يتألف الفنانين المشاركين ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" من عدد كبير من النجوم والنجمات، حيث يؤدي دور أب الأسرة، النجم خالد النبوي، ويشاركه البطولة كل من: حلا شيحة، ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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