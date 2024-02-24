مسلسلات رمضان 2024.. قصة المعلم لـ مصطفى شعبان

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية، عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وذلك بعد أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو المسلسل، وهو الذي نال على إعجاب الكثير من المتابعين فور طرحه.

قصة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان"

وتدور قصة مسلسل معلم لـ مصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

كذلك وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، مما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد أن دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفاني في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

يُذكر أنه من المقرر أن يعرض مسلسل المعلم على شاشات ومنصات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك ضمن الأعمال التي تقدمها الشركة والتي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية.

أبطال مسلسل “المعلم” لـ"مصطفى شعبان"

ويتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم يشاركون النجم مصطفى شعبان البطولة، وهم هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم،انتصار،سهر الصايغ،أحمد بدير،أحمد عبدالله محمود،طارق النهري،سلوى خطاب،منذر رياحنة،سلوى عثمان

هالة مرزوق،محمد أبو داود،عبدالعزيز مخيون،حجاج عبدالعظيم،مصطفى حشيش،لبنى ونس،،فتوح أحمد،علاء زينهمأسامة الهادي، جان رامز، محمود الليثي، ويعد مسلسل المعلم من انتاج سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف.

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