السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة صدمها قطار بالعياط

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بجسدها على شريط السكة الحديد بقرية القطوري بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

 

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بقرية القطوري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها القطار مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصطدام قطار شريط السكة الحديد قرية القطوري مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي أمن الجيزة

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