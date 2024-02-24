10 مصابين في حادث انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام مجمع الكليات بمحافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 10 مواطنينوتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة الميكروباص بعد اصطدامها بالرصيف، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.