السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهمين حاولا ترويج 13 كيلو ذهب مُقلد في الإسكندرية

متهمين
متهمين

تجري النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق مع عاطلين؛ لاتهامهما بمحاولة ترويج 13 كيلو ذهب مُقلد للنصب على المواطنين، بعد إيهامهم بأنه حقيقي، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب «مقلد» وإيهام المواطنين بأنه حقيقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين بأماكن تردد المتهمين، وألقي القبص عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 13 كيلو جرام ذهب «مقلد»، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة ترويج 13 كيلو ذهب م قلد النيابة تحريات المباحث

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المزورة

حبس تشكيل عصابى تخصص في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب

إحالة سائق وعاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في المطرية

إحباط ترويج كمية من المخدرات بربع مليار جنيه

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

رسالة قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية: كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

مجموعة الأهلى.. يانج أفريكانز يستضيف شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟