التحقيق مع متهمين حاولا ترويج 13 كيلو ذهب مُقلد في الإسكندرية

تجري النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق مع عاطلين؛ لاتهامهما بمحاولة ترويج 13 كيلو ذهب مُقلد للنصب على المواطنين، بعد إيهامهم بأنه حقيقي، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب «مقلد» وإيهام المواطنين بأنه حقيقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين بأماكن تردد المتهمين، وألقي القبص عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 13 كيلو جرام ذهب «مقلد»، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.