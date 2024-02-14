حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الأجنبية المزورة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بـ حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المزورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل واتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.