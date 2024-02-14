حبس متهم بسرقة البطاريات من أبراج الاتصالات فى التجمع

قررت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة حبس، عاطل، فى اتهامه بارتكاب جرائم سرقة البطاريات من أبراج الاتصالات في التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (عاطل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة البطاريات من أبراج الاتصالات وبيعها كخردة، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية- مالك مخزن بطاريات مستعملة" تم ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.