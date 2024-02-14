الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق بشركة بتهمة سرقة مبلغ مالى من شركة في أوسيم

حبس سائق
حبس سائق

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس سائق “بشركة استيراد وتصدير”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقه مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله في أوسيم.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (سائق "بشركة استيراد وتصدير" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وجاء ذلك، بالإتفاق مع (3 أشخاص آخرين – مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

شمال الجيزة حبس سائق شركة استيراد وتصدير سرق اوسيم الأجهزة الأمنية

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