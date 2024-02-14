حبس سائق بشركة بتهمة سرقة مبلغ مالى من شركة في أوسيم

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس سائق “بشركة استيراد وتصدير”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقه مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله في أوسيم.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (سائق "بشركة استيراد وتصدير" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وجاء ذلك، بالإتفاق مع (3 أشخاص آخرين – مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.