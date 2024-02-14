الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء فى القطامية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (خفير) بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة القسم.

 

بمواجهته اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها") أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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