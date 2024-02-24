مسلسلات رمضان 2024.. قصة سر إلهي لـ روجينا

ينتظر محبي الدراما الرمضانية، متابعة قصة مسلسل سر إلهي الجديد من بطولة النجمة "روجينا" إذ أنه من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل سر إلهي

وقصة مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا تدور حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر في المسلسل متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها.

إضافة إلى ذلك سيتزوج ثروت كذلك من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

تعمل "نصرة" بعد ذلك من خلال أحداث المسلسل في إحدى دور رعاية كبار السن وفيه تتعرف فيها على سيدة عجوز، ثم يتم اتهامها بالقتل فيما بعد.

تستمر أحداث مسلسل "سر إلهي" في التطور لتخرج بعد ذلك نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن وذلك بعد أن اتهمت في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها وتتغير بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تحصل على ثروة غير متوقعة.

وتبدأ "نصرة"عملية الانتقام ممن قاموا بأذيتها في المسلسل، ومسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إحدى المناطق الشعبية، ولا يخلو من بعض الكوميديا كما لايفتقد مطلقًا إلى عناصر التشويق، ويٌذكر أن مسلسل "سر إلهي" يعد هو البطولة الثالثة للنجمة "روجينا".

أبطال مسلسل “سر إلهي”

أما عن أبطال مسلسل "سر إلهي" هم النجمة روجينا، ويشاركها عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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