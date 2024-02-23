الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تعليقا علي محاولة اغتيال الناشر فخري كريم

فواز طرابلسى يستنكر محاولة اغتيال فخرى كريم

فخري كريم
فخري كريم

استنكر الكاتب اللبناني فواز طربلسي، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الناشر العراقي فخري كريم، قبل ساعات خلال خروجه من معرض العراق الدولي للكتاب.

 

وقال المؤرخ اللبناني الكاتب الروائي فواز طرابلسي، في تدوينة له بحسابه الشخصي عبر “فيسبوك”: كل الشجب والاستنكار لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس مؤسسة “المدى” للإعلام والنشر فخري كريم خلال عودته وزوجته من “معرض بغداد الدولي للكتاب” الذي نظمته “المدى” تحت شعار التضامن مع غزة - فلسطين.

 

وتابع “طرابلسي”: كنت في عداد ضيوف المعرض خلال الأسبوع الماضي وشاركت العراقيات والعراقيين شغفهم الذي لا يفتر بالقراءة والمعرفة والكلمة الحرة. يبدو أن الظلاميين ضاقوا بتضامن عشرات الألوف من العراقيين مع نضال غزة والشعب الفلسطيني في أجواء الفرح والكلمة الحرة والحوار.

 

وسبق لــ كريم فخري، الذي يرأس حاليا تحرير أبرز الصحف المعارضة في العراق، أن تعرّض لمحاولة اغتيال في بيروت، حيث كان يشارك مع مئات اليساريين والديمقراطيين العراقيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي صيف 1982.

واختتم “طرابلسي” منشوره عن محاولة اغتيال الناشر فخري كريم: "العار على المجرمين ومن يقف وراءهم من أعداء تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الكريم في ظل الحرية والمساواة. وكل التضامن مع رفيق وصديق العمر فخري كريم ومع فريق “المدى”.

وكان الناشر فخري كريم، مستشار رئيس جمهورية العراق الأسبق بين عامي 2006 و2014،  قد تعرض قبل ساعات لمحاولة اغتيال فاشلة خلال خروجه هو وزوجته من معرض العراق الدولي للكتاب، والمقام حاليًا في العاصمة بغداد، بإطلاق الرصاص على سيارته.

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Screen Shot 2024-02-23 at 11.50.34 AM
فخري كريم الكاتب اللبناني فواز طرابلسي معرض العراق الدولى للكتاب مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون تضامن الشعب العراقي مع الفلسطينيين

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