الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يهاجم مقر قيادة المجلس الإقليمى فى كريات شمونة بمسيرتين

حزب الله
حزب الله

أعلن  حزب الله اللبناني عن مهاجمة مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة في شمال إسرائيل بمسيرتين، مشيرًا إلى أنه تمت إصابة الهدف بدقة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.


شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارة على شقة بمبنى سكني في بلدة كفررمان جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 3 أشخاص على الأقل.


وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس"، بأن الغارة الإسرائيلية في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، استهدفت نحو 3 عناصر من حزب الله اللبناني، فيما أصيب 3 آخرين على الأقل بجروح.

حزب الله اللبناني مقر قيادة المجلس الإقليمي كريات شمونة إسرائيل القاهرة الإخبارية

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