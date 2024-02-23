الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى إثر اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق صواريخ

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أكد إعلام إسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومستوطنات بالجليل الأعلى، إثر اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق صواريخ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفد "حماس" يختتم محادثاته فى مصر 

وكان اختتم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام.

وتم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، كذلك الإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع.

إعلام إسرائيلي صفارات الإنذار كريات شمونة مستوطنات بالجليل الأعلى مسيرة

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