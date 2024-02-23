القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف مخيم النصيرات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن استهداف قصف مدفعي إسرائيلي، مدرسة في مخيم النصيرات تؤوي عشرات النازحين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن مروحيات إسرائيلية تشن غارات على المناطق الغربية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت كشف الإعلام الفلسطيني، عن رتقاء أكثر من 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ مساء أمس.