الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف مخيم النصيرات

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن استهداف قصف مدفعي إسرائيلي، مدرسة في مخيم النصيرات تؤوي عشرات النازحين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن مروحيات إسرائيلية تشن غارات على المناطق الغربية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت كشف الإعلام الفلسطيني، عن رتقاء أكثر من 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ مساء أمس.

قصف مدفعي إسرائيلي مخيم النصيرات وسائل اعلام فلسطينية غزة قطاع غزة

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