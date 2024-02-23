وزير الدفاع الروسى: مازال أمامنا الكثير لتحقيق النصر فى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنه ما زال أمام الجيش الروسي الكثير لتحقيق النصر في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وعلى صعيدٍ آخر، أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، عن أنه يدين محاولات تشويه سمعة أونروا وتوصيف أنشطتها بأغراض سياسية.

وأكد مندوب روسيا، خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف: "نشعر بالإحباط تجاه قرار بعض الدول الغربية غير المبرر حول تعليق التمويل لوكالة أونروا، وعرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن تخدم أحدًا".