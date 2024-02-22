الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها بقطاع غزة

مندوب روسيا لدى مجلس
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أنه يدين محاولات تشويه سمعة أونروا وتوصيف أنشطتها بأغراض سياسية.

تطورات الأوضاع في غزة 

وأكد مندوب روسيا، خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف: "نشعر بالإحباط تجاه قرار بعض الدول الغربية غير المبرر تعليق التمويل لوكالة أونروا، وعرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن تخدم أحدا".

وأشار إلى أن موقف الولايات المتحدة المتصلب بشأن الحرب في غزة أدى إلى زيادة العنف بالمنطقة، قائلًا: "آلاف الفلسطينيين يقعون ضحايا للعنف الإسرائيلي في قطاع غزة".

فشل إسرائيل 

وذكر: "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة الخاصة بالعملية العسكرية بقطاع غزة ولن تساعد على إطلاق سراح المحتجزين، وفشلت أيضًا في تحقيق أهدافها المعلنة الخاصة بالعملية العسكرية بقطاع غزة ولن تساعد على إطلاق سراح المحتجزين".

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الأوضاع في غزة قناة القاهرة الإخبارية

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