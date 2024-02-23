الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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العراق يعيد افتتاح مصفاة الشمال بعد توقف 10 سنوات

العراق يعيد افتتاح
العراق يعيد افتتاح مصفاة الشمال

أعاد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، افتتاح مصفاة الشمال في بيجي بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال متحدث عسكري عراقي، الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات التي تستهدف قواعد عراقية تضم مستشارين عسكريين أجانب.

وأوضح يحيى رسول، المتحدث الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان: "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، فإننا نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية، التي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، ولا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".

وتابع: "وجَّه القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

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