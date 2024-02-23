الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخارجية الفلسطينية" ترفض "مبادئ نتنياهو": إعادة احتلال للقطاع

نتنياهو
نتنياهو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الجمعة أنّ مبادئ نتنياهو تعني إعادة احتلال القطاع واعتراض الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه خطته لإطالة أمد الحرب في مصلحته لبقائه في الحكم، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ورفضت الخارجية الفلسطينية، بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب، وتعتبرها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الابادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير، كما أنها  مناورة مفضوحة لاعتراض وافشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الارض.

واعتبرت أنّ مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.

وشددت، الخارجية الفلسطينية، أنه أمام هذا التصور الاستعماري العنصري  تطالب الوزارة الادارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
 

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