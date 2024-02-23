الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: 3 قتلى من حزب الله فى قصف بليدا

حزب الله
حزب الله

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى حزب الله في القصف على بلدة بليدا جنوبي لبنان إلى ثلاثة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ومنذ ساعسات، شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، غارة على شقة بمبنى سكني في بلدة كفررمان جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 3 أشخاص على الأقل.

وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" بأن الغارة الإسرائيلية في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، استهدفت نحو 3 عناصر من حزب الله اللبناني، فيما أصيب 3 آخرين على الأقل بجروح.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيانات متلاحقة، أمس الخميس، استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، بينها كفر يوفال "ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف خلال الساعات القليلة الماضية، مواقع في جنوب لبنان انطلقت منها صواريخ صوب منطقتي كريات شمونة ويوفال في شمال إسرائيل.

إعلام إسرائيلي حزب الله بلدة بليدا جنوبي لبنان قصف إسرائيلي

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