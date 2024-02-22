وكيل تعليم القاهرة تشهد ختام ورش عمل للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه في إطار الخطة التنفيذية لإدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية وسعي الدولة للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية "رؤية مصر ٢٠٣٠" والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني وخاصة الحكومية وتوصيات مؤتمر المناخ "cop27".

وشهدت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، ختام جلسات ورش عمل توعوية وتثقيفية حول "ترشيد الاستهلاك للكهرباء ونشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الكهربية والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية"، بالتنسيق مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة في الوزارة.

وجاءت الورشة تحت إشراف رامي الشوادفي، مدير وحدة دعم وتواصل المعلمين والدكتورة هالة البهيدي، وكيل وحدة دعم وتواصل المعلمين.

وتهدف ورشة العمل إلى نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك الكهربائي وتأهيل كوادر من المعلمين لنشر هذه الثقافة بين العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني).

يذكر أن أولى جلسات الورشة كانت يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٢/٢٠ وتم افتتاح ورشة العمل اليوم بحضور كل من إدارات (السيدة زينب - الخليفة - المقطم - مصر القديمة - دار السلام - البساتين- المعادي - المعصرة - حلوان - التبين - المستقبل)، حاضر بالورشة جمعة درويش وحدة كفاءة الطاقة بوزارة التربية والتعليم.

وتطرقت المحاضرة إلى مجموعة من الإجراءات والسلوكيات التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتاحة والطاقة المتجددة واستراتيجيات استهلاكها وزيادة الوعي بأهمية مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.

وجاءت ورشة التوعية برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، ومدير المديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ورشة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

ورشة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

ورشة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

ورشة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

ورشة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة