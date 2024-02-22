كيف يؤثر الانفصال على مَن يعانون من صدمة معقدة؟

الانفصال ليس الانفصال العاطفي فقط ولكنه أيضا الحالة التي ينفصل فيها الشخص عن أفكاره وعواطفه ومشاعره، يمكن أن يحدث هذا بسبب عدم الاستمرارية أو التجارب المؤلمة التي مر بها الشخص في حياته.

وحسب موقع Hindustan times، صرحت المعالجة النفسية ليندا ميريديث قائلة:"الانفصال هو استجابة شائعة للتوتر أو الصدمة، حيث قد تشعر بالانفصال عن جسمك أو محيطك أو إحساسك بذاتك إنه مثل مشاهدة حياتك من مسافة بعيدة.

ومن بعض أعراض الانفصال الشعور بالخدر ووجود فجوات في الذاكرة، والشعور بعدم الواقعية، لكن يجب فهم أن الانفصال والاعتراف به هو خطوة حاسمة نحو الشفاء، إنها آلية دفاع يستخدمها عقلك لحمايتك من التوتر أو الصدمة، لكن التعرف عليها يمكن أن يساعدك في البحث عن استراتيجيات تكيف فعالة.

كيف يمكن أن يؤثر الانفصال على الأشخاص الذين يعانون من صدمة معقدة:

الشعور بالهوية:

يمكن أن يجعلنا نمتلك إحساسًا ضعيفًا بذاتنا وهويتنا، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعيش فيه.

التركيز:

نواجه تحديات في التركيز وخاصة التركيز على الأمور المهمة المطروحة، نحن نواجه التفكك والتشتت.

الشعور بالخدر:

نشعر بالتشتت العاطفي والانفصال والخدر في كثير من الأحيان، نحن نواجه تحديات في الشعور بالعواطف التي يجب أن نشعر بها.

سلوكيات التدمير الذاتي:

وهذا يمكن أن يجعلنا ندخل في دوامة الأنماط السلوكية التدميرية للذات والانحراف السلوكي.

التحديات في العلاقات:

بسبب الانفصال المستمر، نواجه صعوبة في تكوين علاقات صحية أو الحفاظ عليها.

تغيرات في المزاج:

نواجه تغيرات مستمرة في المزاج والشخصية، ما يجعل الناس من حولنا يشعرون بالارتباك، وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى العزلة الذاتية.

الانفصال عن العواطف:

نحن لا نشعر بالأحاسيس الجسدية والعواطف هذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالغرابة من كل شيء حولنا.

صعوبة البقاء حاضرًا:

نواجه صعوبة في أن نكون حاضرين في الوقت الحالي لأن أذهاننا تنقطع باستمرار ونشعر وكأننا في عالم اخر.

فجوات الذاكرة:

لدينا فجوات في الذاكرة وتجزئة للتجارب، ونواجه صعوبة في تذكر الأشياء والمحادثات والتجارب المهمة.

ضعف اتخاذ القرار:

نواجه صعوبة في اتخاذ الخيارات، ويضعف إحساسنا بالحكم على أنفسنا او على الاخرين.