ما هو المرض الذى تسبب فى وفاة هانى الناظر؟

غيب الموت، اليوم الخميس، الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع المرض، الذي ألم به منذ عدة أشهر، ورقد على إثره لفترة في أحد المستشفيات.

وأعلن خبر الوفاة نجل الدكتور هاني الناظر في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر..

صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الل،ه وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

المرض الذي تسبب في وفاة الناظر

أصيب الدكتور هاني الناظر، بسرطان نادر في الغدد الليمفاوية النادر اسمه "ليمفوما بوركيت"، وكان قد شرع في بروتوكول العلاج الكيميائي الذي سبب له الكثير من المتاعب الصحية حسبما أعلن ابنه الدكتور محمد الناظر، وقال إنه حتى لم يعد قادرا على تناول الطعام ويعاني من ارتفاع شديد في درجة حرارته، ما اضطر الأطباء إلى دخوله الرعاية المركزة.

ما هو سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت؟

سرطان الغدد الليمفاوية بيركيت هو نوع من سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية، إنه نوع نادر من السرطان يبدأ غالبًا في أعضاء الجسم مثل البطن أو الطحال.

تؤثر هذه الحالة عادةً على كبار السن من بعد سن الخمسين، وبشكل أقل شيوعًا، على البالغين الأصغر سنًا.

وحسب موقع CDC البريطاني سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت يمكن أن يكون قاتلا، لذلك يجب البدء بالعلاج الكيميائي الفوري والمكثف لأنه سريع الانتشار.

هناك ثلاثة أنواع من سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت، يؤثر كل نوع على الأشخاص بشكل مختلف اعتمادًا على المكان الذي يعيش فيه الأشخاص وأعمارهم وما إذا كانوا يعانون من حالات صحية أم لا.

أنواع سرطان الغدد الليمفاوية في بوركيت

المتوطن:

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ويؤثر عادة على الأطفال الذين يعيشون في وسط إفريقيا ويرتبط بفيروس إبشتاين بار هذا هو الفيروس الذي يصيب كريات الدم البيضاء، وعادةً ما يصاب الأطفال المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية بوركيت المتوطن بأورام في الفكين أو عظام الوجه.

متقطع:

هذا هو نوع سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ويمثل ليمفوما أكثر من 40% من جميع حالات ليمفوما اللاهودجكين عند المصابين.

المرتبط بنقص المناعة:

يؤثر هذا النوع من سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت على الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وفي حالات نادرة، قد يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين تتعرض أجهزتهم المناعية للخطر أو الضعف بسبب المرض أو العلاج الطبي.

ما مدى شيوع سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت؟



هذه الحالة مرض نادر وهو أكثر شيوعا في إفريقيا، ويؤثر على 4 من كل مليون طفل تحت سن 16 عامًا، ويشكل حوالي 1% إلى 2% من جميع الأورام اللمفاوية لدى البالغين.



ما الذي يسبب سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت؟



لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ولكن يربط الباحثون الذين يدرسون خلايا سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت الحالة بالتغيرات في جين MYC والجينات الأخرى التي وجدوها في الخلايا السرطانية حيث يتحكم جين MYC في بعض جوانب نمو الخلايا، ولا يزال الباحثون يحققون في أسباب التغيرات الجينية.

ما هي أعراض سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت؟

يؤثر سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت على البالغين والأطفال بطرق مختلفة لكن عادةً ما تظهر الأعراض على الأطفال والبالغين فجأة وتزداد سوءًا بسرعة يمكن أن يتضاعف حجم أورام سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت خلال ساعات.

قد تكون الأعراض الشديدة بشكل متزايد علامة على الأورام سريعة النمو تشبه العديد من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت الأمراض الشائعة ولكن يجب الذهاب الى الطبيب على الفور إذا كان الشخص يعاني من أي مجموعة من الأعراض المذكورة أدناه والتي تزداد سوءًا.

وتشمل بعض الأعراض الشائعة لسرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ما يلي:

ألم في البطن.

استفراغ.

غثيان.

فقدان الشهية.

الضعف.

التعب.

تورم العقد الليمفاوية.

الحمى.

فقدان الوزن غير المقصود.

تعرق ليلي شديد.

كيف يقوم الأطباء بتشخيص سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت؟

إذا كان الطبيب يعتقد أن الشخص مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية بيركيت، فقد يبدأ التشخيص عن طريق إجراء خزعات من العقدة الليمفاوية أو نخاع العظم واستنادًا إلى نتائج الاختبار هذه، قد يقومون أيضًا بإجراء الاختبارات التالية لمعرفة المزيد عن الورم:

التصوير المقطعي المحوسب (CT): قد يقوم مقدمو الخدمة بإجراء فحوصات لصدرك أو طفلك، وبطنك، وحوضك بحثًا عن علامات السرطان.

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET): هذا اختبار تصوير آخر يساعد مقدمي الخدمة في التحقق من وجود أورام.

علم خلايا السائل النخاعي: يمكن لمقدمي الخدمة الحصول على السوائل النخاعية للتحقق من وجود خلايا سرطانية.

اختبار هيدروجيناز اللاكتيك (LDH): يقوم مقدمو الخدمة بقياس كمية LDH في دمك أو دم طفلك. قد تكون زيادة LDH علامة على سرطان الغدد الليمفاوية.

